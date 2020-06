Farina reveló un misterio: cuántas cirugías plásticas se ha hecho

Farina, la nena fina, es una de las artistas urbanas más conocida en Latinoamérica por su particular voz y show. Sin embargo, en Colombia es muy recordada por su participación en el Factor X, del canal RCN.

Además, en medio de la cuarentena se volvió a transmitir ‘Tres Milagros’, novela en la que actuó hace nueve años para el mismo canal. No obstante, los espectadores han hablado del cambio que tiene actualmente la artista, pues en la novela luce irreconocible.

Por esta razón, los internautas aprovecharon una interacción que tuvo la paisa con sus seguidores para cuestionarle cuantas cirugías se había realizado y alguno que otro interrogante de su apariencia física.

La intérprete de ‘Mejor que yo’ respondió que solo se ha realizado tres cirugías plásticas.

“Por salud una, por estética dos y me haría más, pero por ahora me siento salvaje”, aseguró.

Otra de las preguntas que aclaró fue si le dolió la cirugía maxilofacial. “Para nada. La recuperación sí fue algo difícil para mí. En otros casos es más breve”, sostuvo.

Farina les confesó a sus seguidores que las partes que más le gustan de su cuerpo son sus ojos y sus piernas. Además, reveló que no realiza ningún ejercicio para mantener su abdomen, ya que este es muy agradecido cuando no come tanto.

Por último, expresó que sus rasgos físicos se deben a que tiene orígenes árabes.

Sus respuestas generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, ya que aseguran que se ha realizado más procedimientos estéticos.

“Orígenes árabes pues como que la fama la está haciendo alucinar”, “Por ahí de Líbano-Tolima jaja”, “Ella tiene labios, nariz, busto, mentón, pómulos. Yo no sé para que ocultan tanto sus cirugías”, “A mí me parece una mujer muy bonita. Cada persona es libre de decidir que se pone, se quita o se manda a hacer”, fueron algunos de los mensajes que recibió.