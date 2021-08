Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', apareció nuevamente en sus redes sociales para contar algunas novedades sobres el caso por el que fue tendencia en días pasados, cuando se dio a conocer que el Tribunal Superior de Bogotá había decidido que tendría que pagar cinco años de cárcel por los daños que causó a TransMilenio en 2019.

Aunque la joven no fue de inmediato a la cárcel, pues su abogado pasó un recurso de casación ante la Corte Suprema, sí ha contado que adelanta trabajos con su empresa para pagar la millonaria multa por 472 millones de pesos, por lo que ha anunciado que sacará al mercado unas gomas para ayudar al crecimiento del cabello y así pagar la deuda.

Entre otros detalles que ha contado recientemente, Epa Colombia se mostró ofuscada, al contar que su abogado le había dicho que posiblemente sí tendría que pasar unos meses en la cárcel y que sería aproximadamente por el tiempo de ocho meses, aunque aún no hay claridad sobre la próxima sentencia.

“Esta mañana llamé al abogado y le dije que cuál era el paso a seguir y él me dice que esperar a que le contesten, pero él me asegura que por ahí unos mesecitos en la cárcel”, dijo la empresaria.

“A veces me desmotivo, no quisiera estar un día allá (en la cárcel), yo no tengo nada en contra de las personas que están allá, pero es que sería muy duro (…) yo no he cometido delitos tan graves para que me pase eso de decirme que, por allá unos 8 meses en la cárcel, creo que no me lo merezco”, agregó.

Daneidy concluyó por contar que su caso será un tema que dejará en manos de Dios y que espera que se resuelva de la mejor manera.