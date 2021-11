Foto de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en Cartagena acabaría rumores de su separación

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han sido protagonistas de distintas noticias en los medios nacionales y las redes sociales, debido a rumores que señalan que su relación sentimental llegó a su fin y actualmente se encuentran separados. La distancia entre ambos ha alimentado estos comentarios, despertando curiosidad en los usuarios de estos espacios digitales.

Pese a que la presentadora ha sido muy precisa y clara con su vida privada y el vínculo sentimental que tiene con el artista, hay quienes creen que la pareja atraviesa una crisis en su amor y posiblemente ya no están juntos, como quieren darlo a entender públicamente.

Sin embargo, pese a las especulaciones, una página de entretenimiento en Instagram utilizó un post para mostrar una inesperada fotografía en la que aparece la presentadora junto al actor en un viaje que realizaron a Cartagena, el pasado fin de semana.

La pareja estaba en compañía de sus hijos Matías y Salvador, disfrutando del clima y del ambiente tropical de la ciudad amurallada.

No obstante, los usuarios de la red social se percataron de que en esta imagen los colombianos aparecen alejados y distanciados, por lo que no se puede concluir que estén “juntos” en la relación que sostienen. Lincoln viste una gorra, pantaloneta de baño y una camiseta, mientras la exreina aparece sentada al otro costado de la lancha con una salida de baño blanca y unos lentes de sol.

Un detalle que ha llamado la atención de los curiosos es que hay una toalla extendida en la mitad de ambos, aparentemente secándose, por lo que explicaría la distancia a la que estaban sentados sin abrazarse o demostrarse cariño.

Esta imagen despertó nuevas especulaciones de los usuarios de redes sociales, quienes afirmaron que esta foto no significaba nada y que la separación era un hecho. Varios señalaron que la presentadora y su pareja estaban muy alejados y que tal vez compartían el viaje por sus hijos.

“Se ven juntos, pero no revueltos”, “Que estén juntos no significa que estén juntos”, “Pero qué cara de felicidad de los dos”, “Pues cerca lo que se dice cerca no están”, “Se ven tan juntos como mis papás con 18 años de separados”, “Más cerca estoy yo de ganar el semestre”, “Se ven sin química”, entre otros comentarios.