Frank Martínez logró salir de Datacrédito

Fue gracias a una gira nacional con un banco, como 'El Flaco' logró aliviar su situación financiera en aquel entonces.

“Era el año 2016 y me había salido una gira nacional con @bancolombia en 7 ciudades, con lo que me gané en esa gira logré pagar lo que debía en otro banco, salí́ de Datacrédito y me quedaron $230.000”, es parte del relato que Frank publicó en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se ve vestido de traje mientras de una función.