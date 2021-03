El niño del Oxxo es el video viral de este 2021. Aunque originalmente fue publicado en octubre de 2020, solo hasta marzo de este año empezó a ganar una gran popularidad.

El hombre que lo grabó se llama Daniel Morales y es un tiktoker que suele hacer videos, justamente, en las tiendas de Oxxo. El nombre del niño es Elías Navarro, de 12 años de edad. Ambos viven en Tijuana, México.

Aprovechando sus '15 minutos de fama', Daniel ahora publica contenido de encuentros 'no planeados' con Elías, que repite su 'Hmmm' característico, al estilo del clásico capítulo de Los Simpson 'Bart Gets Famous' (1994), en el que Bart Simpson se vuelve una celebridad por repetir la frase 'Yo no fui'. En el episodio, la fama de Bart es efímera pues el estribillo deja de ser gracioso de tanto que se repite. 'Bart Gets Famous', para muchos, fue una premonición de la forma en que se construyen celebridades pasajeras en épocas de redes sociales.