Gabriela Tafur y Esteban Santos se 'separaron' por culpa de la pizza con piña

Gabriela Tafur y Esteban Santos han sido una de las parejas más extrovertidas del país, pues los métodos de conquista que empleo el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quedaron en evidencia por la modelo, quien en su momento mostró la conversación que empleó este hombre para romper el hielo y así iniciar su relación sentimental.

“Hola Gabriela, ¿cómo vas? Necesito tu ayuda por favor, nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión pública e instituciones administrativas es solo para abogados o no. Y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en los Andes entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar. Muchas gracias. Es que llamo al número que sale en la página, pero nadie contesta”, fue el mensaje que dejó Esteban Santos en su momento a la exseñorita Colombia.

Lea también: Andan felices usando mi táctica: Esteban Santos por su fórmula de conquistar a Gabriela Tafur

En ese momento muchos seguidores de Tafur comenzaron hacer jocosos comentarios al respecto, e inclusive algunos señalaron que iban a comenzar a emplear estas mismas tácticas.

No obstante, a través de redes sociales han demostrado ser una pareja muy sólida. Sin embargo, tras conocerse el documento de la reforma tributaria que gravará. Tafur a través de su cuenta en Twitter escribió “Que graven la pizza con piña que es perjudicial para el paladar”, añadiendo que también se le debería aplicar eso a “el pandebono con bocadillo”.

Lea también: Gabriela Tafur habla de su romance con Esteban Santos

Así las cosas, Esteban Santos no dudó en responder a la publicación y le escribió “Tenemos que hablar. Creo que necesitamos darnos un tiempo”, algo que seguidores de estas dos personalidades lo vieron de manera jocosa, tanto así que una tuitera le propuso al hijo del expresidente que “Hola Esteban, podríamos ir a comer pizza con piña mientras se dan el tiempo”, en insinuación de coqueteo, algo que Tafur respondió con una imagen.