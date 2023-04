Ganador de lotería explicó como ChatGPT le ayudó con los números, ¿verdad o mentira?

Por su parte, el tailandés llamado Patthawikorm Boonrin, aseguró en medios locales que le pidió a ChatGPT (inteligencia artificial), sugerencias de como podía ganar la lotería.

¿Cómo ganar la lotería con ayuda de AI?

Según cuenta el sujeto, él pudo ganar gracias a la inteligencia artificial luego que ésta, tras varios intentos, le arrojará un método para realizar la combinación de números. No obstante, a lo que piensan muchos, la AI (inteligencia artificial) no predice el ganador de un sorteo en particular, sino que estudia y analiza los datos de los últimos juegos.

El hombre tailandés afirmó que le entregó los datos a ChatGPT para así poder verificar si los números tienen las mismas probabilidades de salir ganadores. Como primer paso se debería identificar los números que más suelen ganar con frecuencia, paso seguido a este, se debe conocer las combinaciones que tienen los números que son acertados usualmente. Esto terminaría siendo un análisis estadístico, el cual ayuda a identificar los números que tienen probabilidades altas de salir en el sorteo.

Asimismo, el sujeto aseguró: “Le pregunté francamente: ¿Qué número saldrá en la lotería? Pero la AI dijo que no podía responder porque es cuestión de suerte y del futuro”. Sin embargo, luego del análisis estadístico, el hombre decidió jugar los números 57, 27, 29 y 99, el último de estos fue la recomendación de AI.

Pese a todo este revuelo, el hombre enfatizó en que la inteligencia artificial no le dio los números ganadores, por lo que tuvo que cambiar sus preguntas. Además, cuenta que las personas podrían pedirle a las plataformas que les muestre métodos para tener una combinación de posibles números ganadores.