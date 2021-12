A gato igualito al Gato con Botas de Shrek lo hacen famoso en la internet

Pico, gracias a la fama lograda en la internet, ha logrado cerrar varios contratos de patrocinio. De hecho, se convirtió en la imagen de marcas de Nueva York como Petsin y Petsafe. Igualmente, es parte del sitio web hotelsdotcom.

Los ojos grandes y saltones con la pupila dilatada han logrado que Pisco sea prácticamente igual a la icónica escena del Gato con Botas en Shrek 2. A partir de esa escena se volvió tan famoso que sus creadores le hicieron su propia película.

Sin embargo, inicialmente Pisco no fue tan tierno y agradable. La dueña dijo que cuando llegó a su casa, el gato estaba muy asustado y no quería que lo abrazaran ni tocaran. "Todos los días le mostramos que estaba bien y que no lo obligábamos a abrazarlo o agarrarlo. Pronto se volvió mucho más confiado y comenzó a sentir curiosidad. Ahora es un súper osito de peluche y le encanta abrazar", dijo su propietaria.