Geisha Cediel, la sexy propuesta de la presentadora colombiana en redes sociales

Cabe recordar que recientemente Jessica contó que había estado ausente después de sufrir un heat exhaustion, trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo.

“Tokio me dio la bienvenida. Acá está haciendo mucho calor, como saben las temperaturas están demasiado altas y me dio un heat exhaustion, una deshidratación fuerte por el calor, entonces me tocó parar bajo la supervisión médica”, empezó contando la famosa.

“Es una vaina super rara que, si no se trata a tiempo, puede ser peligroso. Gracia a Dios se trató bien y me mandaron mucho reposo para que el cuerpo se recupere”, agregó.

Sin embargo, con su reaparición vestida de geisha, la presentadora demostró que ya se encuentra en todas las condiciones para continuar con su trabajo.