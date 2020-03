Yina Calderón recientemente había sido tendencia en las redes sociales debido a que publicó en su cuenta de Instagram un video bailando en vestido de baño, donde se le ve orgullosa de lucir su cuerpo.

La exprotagonista fue duramente criticada por los internautas que aseguraron que no era nada sensual y antes dejaba una mala impresión con el aspecto de sus glúteos. No obstante, Yina decidió responder en sus historias que a ella le gustaba el tamaño de su cola y que antes la quería más grande.

Lee también: Extraño virus deja un soldado muerto y ocho más enfermos en Putumayo

Sin embargo, en esta ocasión la empresaria no ocultó su malestar con un programa que rumoró recientemente que ella tendría un ‘sugar daddy’ (un adulto mayor que tenga bastante dinero). Calderón aseguró que de ella pueden hablar lo que quieran porque no le afecta, pero que no debían inventar rumores que no eran ciertos y podían dañar familias.

Además, aprovechó para revelarles y explicarles a sus seguidores la identidad del misterioso señor.

Lee también: Yina Calderón causó una mala impresión con un vídeo en ropa íntima

“Hay un tema que quiero aclarar y lo voy hacer delante de mi papá. Realmente ustedes saben que no me importa lo que digan de mí y si me inventan chismes, pero el rumor que sacó hoy un programa de verdad que sí me parece fuera de tono, fuera de todo el respeto del mundo y no solo hacia mí sino hacia la familia, esposa e hijos del patrón de mi papá”, expresó Yina.

En el mismo sentido, explicó que cuando ella y su familia se vinieron del campo a la ciudad, el mencionado señor fue el que le dio trabajo a su papá, quien actualmente lleva 25 años en ese empleo. Aclaró -en pocas palabras- que ese 'misterioso' señor la vio nacer y que siempre las ha tratado a ella y a sus hermanas como sus hijas.

Calderón finalizó diciendo que no le parecía que esos programas de chismes no tuvieran más contenido y se pusieran a inventar o a suponer cosas tan delicadas, pues ese señor es el patrón de ellos. No obstante, Yina dijo que ella y su familia siempre han sido trabajadores y que por lo tanto no necesita que nadie la mantenga, pues siempre ha sido muy independiente.