Goyo, cantante de ChocQuibTown, sorprendió con su nuevo cambio de imagen

En un sensible mensaje, la intérprete deja claro que no se dejará vencer de quienes le critican.

La cantante Goyo es conocida por ser la voz femenina del grupo ‘ChocQuibTown' y destacarse en las redes sociales como una defensora de los afrodescendientes.

Ella, fiel a su estilo irreverente, esta semana dejó sin palabras a sus fanáticos tras eliminar por completo las largas extensiones que usaba.

A pesar de que las trenzas que la acompañaban desde el año pasado resaltaban sus raíces, la cantante se dio un descanso y decidió lucir su cabello completamente al natural. Cabe destacar que Goyo siempre ha llamado la atención de los espectadores por usar diferentes extensiones que varían desde forma, tamaños y colores.

La ‘Reina del combo’, como ahora es conocida, publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se encuentra posando en una habitación y tiene sujetada con una moña su pequeño afro. La foto sorprendió por completo a sus fanáticos que rápidamente llenaron de halagos la publicación.

“¡Tu afro!”, “Siempre te había querido ver con tu afro ¡Divina!”, “No sabes cuánto me alegra verte así con el cabello al natural; eres una mujer representante de nosotras, las mujeres afro, y me enorgullece ver que lo dejas ser y lucirlo con orgullo, porque hace parte de ti. Mucho amor para nuestro afro, nuestro pelo bueno”, “Hermosa, me encanta verte al natural”, “Primera vez que te veo con tu afro al natural”, “Te ves muy linda con el cabello así”, fueron algunos de los emotivos mensajes que recibió.

Pero esta no fue la única foto que compartió, recientemente subió otra y también dejaba ver su afro al natural.

Por otra parte, Goyo se encuentra promocionado el nuevo sencillo de ‘ChocQuibTown' titulado ‘Fresa’.