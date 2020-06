Greeicy Rendón deleita con su versión de 'Los besos' en piano

La cantante caleña, Greeicy Rendón, lanzó una versión en piano de su éxito 'Los besos', tema que había estrenado dos meses atrás.

"Siento que estoy escuchando una canción nueva, me encanta. Díganme qué les parece, si les gustó o no, si sintieron algo lindo. Yo solo he sentido cosas lindas. No saben lo que sufrimos subiendo este video, como que todo se interponía para que esta versión pudiera salir, pero salió", expresó la cantante por medio de sus historias de Instagram.

