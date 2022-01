Greeicy Rendón, fiel a su estilo, lució su embarazo en diminuto vestido de baño

Sin embargo, pese a lucir su gran belleza, Greeicy tuvo un gran inconveniente luego de publicar estas despampanantes imágenes, ya que, momentos después de que estuvieran en la plataforma, las políticas de información acerca del contenido, las despublicaron, algo que molestó a su esposo Mike Bahía, quien no dudó en dejar un contundente mensaje expresando que “No entiendo porque Instagram las bajó del perfil de ella”, así mismo, le dedicó unas palabras demasiado enternecedoras; demostrando el gran amor que hay en esta feliz pareja “Pero por si las dudas, aquí les comparto lo más hermoso que he visto por estos días! ¡La maternidad es lo más increíble y mágico del ser humano! ¡¡Además, en una mujer como tu es pecado no admirar!! ¡Te amo y admiro cada día más! Eres inspiración mujer divina”.