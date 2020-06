Greeicy Rendón recordó anécdota de cuando se orinó en el colegio

Greeicy Rendón es una de las mujeres más sensuales, bellas y queridas de la farándula colombiana. Su personalidad arrolladora conquistó el corazón de sus seguidores y ni hablar de su tonificado cuerpo que deja sin palabra a más de uno. Además, sus movimientos a la hora de bailar paralizan a sus fanáticos.

Y es que la cantante se ha mostrado muy activa con sus seguidores en medio de la cuarentena, pues les comparte un poco de su día a día, sus rutinas de ejercicio y una que otra ocurrencia al lado de su novio Mike Bahía.

En esta ocasión, la intérprete de ‘Tus besos’ se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de compartiera una anécdota no tan agradable de su colegio. La caleña recordó que en esa época era muy tímida para pedir permiso y terminó orinándose en el salón.

“Dicen que recordar es vivir... y ¡sí! Acabo de sacar mi flauta traversa... después de muchísimos años de tenerla a mi lado e ignorarla por completo y recordé con mucha emoción a mi profesor Marco Tulio Mondragón del conservatorio de mi Cali bella. Él me decía 'Greeicy María de los Ángeles y otras hiervas aromáticas'”, escribió.

Greeicy continuó recordando su no tan agradable experiencia el día que se orinó por esos años.

“Recuerdo que un día por pena de pedirle permiso de ir al baño pues... me oriné en la clase porque he sido muy tímida en el fondo de tanta espontaneidad”, confesó la caleña.

Por último, se mostró un poco nostálgica al haber abandonado su flauta.

“Escribiendo este mensaje se me hace un nudo en la garganta porque hoy que la saqué del olvido. Me arrepiento de haber abandonado mi gran conocimiento y permitir que se me olvidara", expresó.

Actualmente, Greeicy Rendón se encuentra cumpliendo la cuarentena con su novio Mike Bahía y su familia en su casa campestre ubicada en Pereira, Risaralda.