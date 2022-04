Greeicy Rendón y Mike Bahía confiesan que nunca pensaron en ser papás

En esa época Greeicy estaba grabando la serie ‘Ritmo Salvaje’ para Netflix, rodaje que duró 7 meses y Mike Bahía estaba concentrado grabando su nuevo disco.

“Fue muy difícil. Todos tenemos seguridades e inseguridades y la distancia de alguna manera fue esa agua que le dio hongo a la inseguridad para que creciera”, expresó el cantante.

Mike Bahía añadió que ahora siente que fueron inseguridades de su parte, porque al inicio de la pandemia la tenía con él todo el tiempo y cuando tuvo que grabar estaban en partes y cuando se veían sentía que algo había cambiado.

“Seguro percibes muchas cosas distintas, pero porque estoy en una dinámica distinta, estoy viviendo en un hotel con nuevos compañeros”, agregó que en medio de todo ella le expresó a su pareja que estaba muy feliz.

Ya que el cantante estaba en el proceso de creación de su disco, fue por la situación en la que se vio inmerso con su pareja que salió su tema ‘La rutina’.

“Estaba escuchando las canciones de mi álbum e iba a sacar una super contenta, y dije no me siento así y de ahí nació la canción”, expresó Mike Bahía.

Mientras charlaban sobre su familia y cómo viven su día a día, la pareja confesó que no viven solos, en realidad Mike Bahía comparte hogar con los padres de Greeicy, ante la revelación el presentador quedó asombrado y quiso saber más al respecto.

“El talento no es mío, sino de mis suegros; tengo unos suegros increíbles”, expresó Mike Bahía.

Greeicy aseguró que en realidad la idea de vivir con sus papás fue de Mike.