Gustavo Bolívar no le insistirá más a Marbelle: senador responde a mordaz mensaje

Ante la nueva invitación de una de las caras más visibles del Pacto Histórico, Marbelle volvió a responder bastante enojada, pidiéndole el favor al senador que la deje en paz y dejen de rogarle.

"Señor @GustavoBolivar le pido el inmenso favor me retire de su sucia boca ! No me interesa hablar con ustedes , ni verlos, dejen la rogadera! Mi seguridad no está en manos de una persona que manda a matar policías … No soy parte del pacto de hampones ni lo seré", agregó la polémica artista.

