Habitante de calle dibujó tremendo plano de una 'máquina del tiempo' sobre un edificio

Por medio de redes sociales se han hecho virales varios videos de curiosidades que ocurren en las calles de las principales ciudades del mundo, algunos de estos son protagonizadas por habitantes de calle que realizan actos conmovedores con sus mascotas o protagonizan momentos curiosos en las calles, los cuales se llevan algunos aplausos por los internautas.

Uno de estos hechos se compartió hace algunas horas en TikTok por el usuario Nicorescu.Nogdan, quien grabó a un habitante de calle haciendo el plano de lo que sería una máquina del tiempo.

Lea también: Se viraliza video de accidente entre un Ferrari y un Twingo por canción de Shakira

El video, que ya tiene más de 12 millones de reproducciones, llamó la atención de cientos de usuarios que quedaron sorprendidos con los dibujos hechos por el hombre en los ventanales de un edificio.

Por ahora, se desconoce la versión del hombre y cómo sería el funcionamiento del proyecto. Sin embargo, muchas personas reaccionaron ante este curioso video.

Le puede interesar: La curiosa valla publicitaria para que un moroso pague lo que debe: "Ramón me tocó boletearte"

"Es una ecuación para realizar un salto cuántico, pero se equivocó en un vector, está invertido, si no no regresará a esta dimensión", "el motor de curvatura ya quedó ahí bien explicado, ahora falta la energía para alimentarlo", "está bien la fórmula pero no sé de dónde va a sacar 1.5 GigoWatts de potencia", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

A continuación el video del plano de la 'máquina del tiempo':