Habitante de calle encontró en ropa de Año Viejo y se le llevó la 'pinta'

En Colombia, diciembre es una de las fechas más esperadas por muchos jóvenes y adultos, por lo que hay algunas costumbres que año tras año se repiten, una estas es el famoso Año Viejo, un muñeco elaborado con ropa vieja, cartón, papel y fuegos artificiales.

Este muñeco es confeccionado junto a familiares y amigos, siendo una representación de los eventos desfavorables del año anterior y marcando la transición hacia el próximo. La tradición implica quemar el muñeco como un símbolo de renovación de energías y para simbolizar un nuevo comienzo.

Sin embargo, a unos días de que empezó diciembre, hubo un hecho que se hizo viral en un barrio de Santa Marta, pues una familia hizo el muñeco de Año Viejo, pero al dejarlo en la calle un habitante de calle le quitó la ropa y se la llevó puesta.

En dos fotografías de cámaras de seguridad, que fueron compartidas en redes sociales, se observa el momento en el que el sujeto llega y ve el muñeco de Año Viejo a las afueras de una casa y sin pensarlo dos veces lo desarma y se pone la ropa.

Estas imágenes suscitaron a diferentes comentarios por parte de algunos internautas que aplaudieron la astucia del habitante de calle, mientras que había quienes criticaron su actuar.

"Ropa es ropa"; "pues si le es más útil al habitante de calle y ojalá no quemen pólvora por el bien del planeta"; "evidentemente la necesitaba"; "la canción lo dijo: Yo no olvidó el año viejo porque me ha dejado ropa muy buena", fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.