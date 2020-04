¡Hace 20 años! Britney Spears recuerda su ruptura con Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake - quienes se conocieron en el show de 'Mickey Mouse Club' cuando apenas eran unos niños - conformaron una de las parejas más populares en su momento. Los cantantes mantuvieron una relación sentimental que comenzó a finales de los 90' y terminó en 2002 en medio de muchas polémicas.

Más tarde, la intérprete de 'Oops!...I Did It Again' se casó con el bailarín Kevin Federline en el año 2004 y tuvieron dos hijos: Sean y Jayden.

Su exnovio por su lado, salió con la actriz Cameron Diaz entre 2003 y 2006, luego comenzó una relación con Jessica Biel con quien llegó al altar en 2012, y en 2015 tuvieron a su hijo Silas Randall.