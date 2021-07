Y fue así como entró en la dinámica de comunicar, a través de sus títeres: el Bicho Patógeno y el doctor Rubiano, un profesor que echa por el suelo todas las falsas creencias con argumentos científicos y comprobados.

Pese a este trabajo, que se inició en marzo de 2020, al tiempo con los confinamientos, no fue hasta ahora que Harry Marín Vahos se viralizó, curiosamente, no por sus títeres sino por sí mismo.

El pasado 20 de julio, mientras el país estaba pendiente de la instalación del nuevo año legislativo y el desarrollo de las movilizaciones del Paro Nacional, el médico publicó un video que poco a poco fue reproduciéndose ‘de mano en mano’.

“Yo sé que a muchos les ha pasado que conocen a una persona por redes sociales y resulta que tienen muchas cosas en común. Y comienzan a hablar cada vez de cosas más íntimas y personales. Y cuando ya estás muy emocionado, esa persona desaparece, no te vuelve a hablar no vuelve a aparecer y te deja… iniciado. Así se siente tu sistema inmunitario cuando no te pones la segunda dosis de la vacuna”, dice Marín Vahos en el video.