El influenciador destacó el trabajo de guion y edición que le permite la construcción de las historias, como le ocurrió cuando hizo uno de sus primeros videos en medio de un Mundial de fútbol.

“Empecé a conocer cómo funcionaban las redes sociales y la gente quería sentirse identificada con lo que veía por lo que empecé a pensar y se me ocurrió la historia del casamiento del primo. Lo divertido del video es que yo no quería ir al casamiento porque jugaba Corea del Sur y México y había Mundial, que era lo más importante sin tener en cuenta el partido”, señaló.

Dijo que una de sus mayores sorpresas y alegrías durante su trayectoria, fue descubrir que tenía como seguidor al jugador de la Selección Argentina y del PSG, Lionel Messi.

“Me empezaron a llegar una lluvia de mensajes que decían: te sigue Messi. Mi reacción fue ponerme una camiseta de Argentina y prendí la cámara y cuando lo vi, no podía creer una felicidad inmensa porque le tengo una admiración inmensa”, manifestó.

“Esta lindo eso, yo de chico quería ser actor y futbolista y pese a que me probé en River a los 17 años cuando estaba en el último año de colegio, pero no quedé porque me asustó el ambiente del fútbol que es muy hostil”, sostuvo.

Jero Freixas aplaudió el trabajo que viene cumpliendo la mujer en el fútbol, al tiempo que destacó que está surgiendo una pasión que cada día crece más.

Finalmente, el influenciador aseguró que alista una gira por varios países con una obra de teatro que visitará también presentará en Colombia.

“Arrancamos la gira internacional en Uruguay y El Salvador, pero a partir de febrero estaremos en Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, México, España, Guatemala. En Colombia miraremos cómo vamos a estar en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla”, puntualizó.