Hermana de Jessi Uribe habló sobre la mala relación con su excuñada Sandra Barrios

Tatiana, la hermana de Jessi Uribe, se convirtió en tendencia en las redes sociales, ya que se sinceró y habló de la actual relación que tiene con su excuñada, Sandra Barrios.

La santandereana habilitó la popular función ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta de Instagram y sus seguidores no dudaron en cuestionarle sobre el divorcio de su hermano.

“¿Cómo es su relación ahora con Sandra?”, fue el primer interrogante que le realizaron.

Tatiana. sin tapujo alguno, aseguró que era una de las preguntas que más le hacían. Sin embargo, esta vez no dudó en responderla.

“Es una pregunta que me hacen muchísimo... y son cosas de las que no me gusta hablar, pero pues como dijo el gran filósofo Juanga: ‘Lo que se ve no se pregunta, mijo’”, expresó.

Seguido de esto, reveló que no veía a sus sobrinos cuando su hermano no estaba en la ciudad.

Sin embargo, sí se mostró muy cariñosa al hablar de cómo era Paola Jara como cuñada.

“Pao es una mujer muy sencilla, muy especial, es realmente una bacana. Y nos la llevamos muy bien”, respondió y lo acompañó un corazón.

Otro de los interrogantes que llamó la atención de los internautas fue de que si era feliz con la relación de su hermano.

“La verdad es que sí. Pao, es la pareja actual, es a la persona que ama y con la que quiere estar, es mi hermano y siempre estaré ahí para apoyarlo y verlo feliz porque se lo merece”, expresó.

Por último, usó una imagen para revelar cómo se la llevaba con el cantante popular: “Quiero mucho a mi hermano ¡Él es lo máximo! Y no puedo imaginarme la vida sin él”.