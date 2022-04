Hermana de Pipe Bueno rompe su silencio acerca de relación con Luisa Fernanda W

Aunque muchos la desconocen, Laura Giraldo Bueno, hermana de Pipe Bueno, es toda una celebridad en redes sociales. Solo en su cuenta de Instagram suma más de 100 mil seguidores y encanta con su indiscutible belleza, además de resaltar por las fotografías y contenido motivacional que suele compartir.

No obstante, la joven también es muy abierta a responder las inquietudes de sus seguidores (y los de su hermano), por lo que en algunas ocasiones llama la atención al resolver inquietudes que tienen que ver con la vida privada del cantante.

Esta vez, Laura Giraldo se refirió a la vida privada del Andrés Felipe Bueno al hablar de sus exparejas. Cabe resaltar que aunque Jessica Cediel y Luisa Fernanda han sido sus novias más reconocidas, el artista también ha sostenido relaciones amorosas con modelos como Natalia Sánchez y Jamila Dahabre.

Al respecto, cuando a la hermana de Pipe Bueno la interrogaron por quién ha sido la mujer que mejor ha sido recibida en su familia, aseguró que con todas ha tenido una buena cercanía. “Decir que me cae mejor una que otra, no, porque en realidad todas me han caído muy bien y en su momento viví cosas muy bonitas con cada una”, expresó.

No obstante, Laura Giraldo resaltó la buena relación que mantiene con la actual pareja del cantante. “Ahora, con quien he podido compartir, tengo más compinchería, afinidad y la veo más como una amiga que como cuñada, es Luisa”, agregó.

Entretanto, la joven expresó sus afectos por la hermana de Luisa Fernanda W y aseguró que no tuvo inconvenientes con no ser la madrina de Máximo.