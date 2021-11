Hermana de Yina Calderón explicó por qué está con el ojo morado y golpeado

Juliana Calderón, la hermana de la polémica DJ y empresaria Yina Calderón, respondió a sus seguidores cuál era la razón por la que tenía el ojo lastimado.

“Salíamos de un establecimiento público en Yopal; salió una chica y me dijo ¿tú eres la hermana de Yina?”, contó la joven.

Aclaró que ella pensó que la muchacha la iba a abrazar.

“Cuando me lanzó como la mano y me alcanzó a golpear, pero nada, fue como más el susto (…) Me he puesto de todo y no se me pasa”, añadió.

Al parecer una ‘Hater’ de la exprotagonista de Nuestra Tele del Canal RCN, Yina Calderón sería quien la golpeó.

Hace poco, Juliana Calderón dio de qué hablar en las redes sociales al publicar la adquisición de su nuevo carro y hacer un comentario sobre el salario que le daba su hermana Yina por trabajar en su empresa.