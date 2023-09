Héroe sin capa: Joven devuelve un bolso con $20 millones sin pedir recompensa

En un mundo donde se ha normalizado que las personas saquen ventaja de los demás sin importar si están haciendo un daño, es sorprendente que se presenten casos en los que alguien obra de forma correcta sin esperar nada a cambio.

Ese fue el caso de un joven que encontró una millonaria suma de dinero en un bolso que olvidaron en un famoso supermercado, y decidió devolverlo sin siquiera pedir una recompensa, como muchos imaginarían.

Se trata de Lautaro Rodríguez, un joven de Argentina, que en días pasados se sorprendió al encontrar en horas de la noche en Sodimac un bolso que contenía $2,857 dólares (más de 10 millones de pesos colombianos) y un millón de pesos argentinos (11 millones de pesos colombianos).

El caso fue revelado por el medio Nova, La Plata, que destacó la acción del joven de 19 años que al encontrar el bolso, lejos de pensar en quedárselo o revisar que había adentro, lo llevó al personal de seguridad.

Al poco tiempo, y sin saber que dentro del bolso había una millonaria suma, el supervisor de su trabajo lo llamó para contarle que una pareja había llegado a reclamar el bolso.

Según el medio, la pareja le contó que en el bolso estaba todo ese dinero, por lo que querían recompensarlo dándole una suma, pero para sorpresa de todos él se negó.

"Me intentaron dar una parte del dinero, pero yo dije que no. Aunque me la merezca, no necesito un premio (...) Siento que doy un buen mensaje, porque hay gente de mi edad que no haría lo mismo", dijo Lautaro como reflexión final.

Las acciones de Lautaro han sido aplaudidas por los usuarios de redes sociales, especialmente después de que el joven dijera que el dinero sí le hacía falta, dado que en su familia todos trabajan y no sobran las cosas.