Hija de Yuranis León le responde a los haters que se burlan de su apariencia física

Yirlhe León, la hija mayor de Yuranis, se defendió de haters luego de haber publicado una foto en vestido de baño en su cuenta oficial de Instagram.

La cartagenera fue el blanco de críticas debido a su apariencia física. Además, por el tono en el que se pintó su cabello.

“¡La que puede, puede y la que no, CRITICA!”, fue el mensaje con el que acompañó su imagen.

Rápidamente, la publicación se llenó de numerosos comentarios referente a la apariencia de su busto. Algunas personas fueron más allá y le recomendaron operarse para mejorar su físico. Otros simplemente la admiraron y destacaron el amor propio.

Yirlhe, ante la controversia que generó la fotografía, decidió responder a sus haters con un contundente mensaje:

“Sus criticas me hacen más fuerte y para ser feliz hay que aprender a ignorar ciertos comentarios. Yo soy así, quizás con unos arreglos, pero muy feliz, mi cuerpo es perfecto y me siento agradecida por tenerlo, aprendan a mirarse en un espejo, miren sus imperfecciones y vuélvalas perfectas y agradézcanle a Dios que lo tienen... ya que otras personas desearían tenerlo y no pueden”, aseguró.



Cabe mencionar que no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de comentarios, ya que en varias ocasiones los internautas le han escrito que se ve de mayor edad, a tal punto que aseguran que su mamá se ve más joven que ella.



Por otra parte, recientemente Yirlhe compartió con sus seguidores como lucía hace unos años atrás y deslumbró con su cuerpo. Además, compartió por primera vez una foto de su papá biológico.