Hincha del Deportivo Cali cumplió su promesa y publicó foto desnuda

Después de días en los que sus seguidores se mostraron incrédulo y aseguraron que no iba a cumplir con su promesa, la vallecaucana Fay Martínez hizo valer su palabra y publicó una foto sin ropa, tal y como había prometidos.

Martínez, fiel hincha de Deportivo Cali, manifestó en sus redes sociales que en caso de que el delantero Marco Pérez marcara un gol se quitaría la ropa. "Si hace gol Marco Pérez, ¡hpta! Me empeloto pues”.

Pues bien, Pérez fue gran figura del conjunto 'azucarero' el pasado miércoles 17 de febrero al anotador los dos tantos del triunfo vallecaucano, por lo que de inmediato los usuarios de las redes sociales se remitieron a la mujer para recordarle su promesa y pedirle que la cumpla.

Tras algunos días de planificación, finalmente Martínez le cumplió a sus seguidores y en la tarde de este martes 23 de febrero compartió una fotografía suya en la que está, efectivamente, sin ropa, sentada en una pequeña silla y tapándose parte de los senos y la entrepierna con una sábana blanca.

Lo prometido es deuda 📸 ame esta foto 🤤 pic.twitter.com/wlY5mzyLV5 — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 24, 2021

A pesar de que la mujer cumplió, algunos usuarios de Twitter no quedaron contentos con la forma en la publicó la foto y el trabajo que hizo para hacer valer su palabra.

Martínez había manifestado al Súper Combo de RCN que tiene palabra y por ende, cumplirá con la promesa: “Subí una foto que decía que si Marco Pérez hacía gol, ponía una foto desnuda. Me mantengo porque ya me metí en el cuento. Todos los azucareros estamos esperando el gol de Marco. Hasta los americanos me hicieron fuerza”.