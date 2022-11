Hombre abandonó a su mujer en medio de parto por irse con su suegra

La historia de desamor de Jess Aldrige se volvió viral en redes sociales luego de ser engañada. La mujer de 24 años, del Reino Unido, contó que su esposo la dejó cuando estaba dando a luz para irse a tener una relación con su suegra.

Jess inició su relación sentimental con Ryan Shelton hace algunos años, pero después de unos meses de noviazgo decidieron irse a vivir juntos. Sin embargo, en medio de atravesar varios problemas económicos, se enteraron que iban a ser padres.

Un año después de haber nacido su hija, la situación no mejoraba y decidió pedirle ayuda a su madre, quien no dudó en apoyarlos y les ofreció que se fueran a vivir a su casa mientras ellos lograban salir adelante.

Luego de algunas semanas, la mujer empezó a ver cosas extrañas entre su esposo y su madre, pero no le dio mayor importancia. Posteriormente recibieron la noticia que iban a ser nuevamente padres.

“Por lo general, bebían tragos y se reían y bromeaban en la cocina por las noches mientras mi papá y yo veíamos la televisión en el sofá”, manifestó en una entrevista para The Sun.

En el momento en que iba a dar a luz a su segunda hija, Jess vivió su peor pesadilla. Resulta que horas después del parto, Ryan Shelton le dijo que había decidido acabar con su relación ya que sentía que no avanzaba e iba de mal en peor.

Sin embargo, después de salir del hospital, Jess descubrió que su exesposo comenzó una relación amorosa con su madre. “Esta es la peor traición, una espera que una abuela se enamoré del bebé que acaba de llegar, no del padre", escribió la mujer a través de sus redes sociales, la cual se volvió viral en pocos minutos.

“Mi mamá me dijo que no puede evitar de quién se enamora y Ryan me dijo lo mismo. Fue una gran patada en los dientes para mí. Ellos lo habían estado planeado durante todo mi embarazo. Mi padre se lo tomó muy mal. Está devastado. Esto estuvo sucediendo durante 6 meses a nuestras espaldas”, indicó la mujer al medio local.