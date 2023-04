Hombre, cansado de ser pequeño, se hizo cirugía para ser más alto y poder conquistar mujeres

En la actualidad, las personas suelen hacerse diferentes cirugías para mejorar algunos aspectos físicos, con los que no se encuentran a gusto. Algunas de las operaciones más comunes son realizadas en el rostro, sin embargo, hay quienes van más allá y hasta llegan a hacerse algunos retoques en otras partes del cuerpo, como las piernas.

Este fue el caso de Moses Gibson, quien siempre vivió con el complejo de su estatura, indicando que este era uno de los principales problemas para conseguir pareja.

Por esto investigó sobre alguna cirugía para poder solucionar este aspecto de su vida, pues el baloncesto ya no era una opción que le pudiera servir.

El hombre, que tenía una estatura de 1,65 metros, tomó durante años algunos medicamentos que le prometían ganar algunos centímetros de más, pero no le dieron el resultado esperado.

“Simplemente, no me sentía bien conmigo mismo, no estaba contento con eso la mayor parte del tiempo. La falta de confianza en mí mismo en general, y con las damas, afectó mi vida amorosa. Solía poner cosas en mis zapatos para ganar un poco de altura, pero no era mucho”, dijo al medio Kennedy News and Media.

Él, originario de Minnesota, Estados Unidos, ahorró durante tres años con el sueldo en su trabajo como ingeniero de sistemas y ayudándose de algunos ingresos extra que ganaba manejando Uber. Fue así que alcanzó a tener un monto de 75 mil dólares, cerca de 330 millones de pesos colombianos.

Para el año 2016, utilizó este dinero para realizarse la primera cirugía con la que consiguió 7 centímetros. Pero no fue suficiente para lo que él quería, por lo que ahorró por 7 años para conseguir otros centímetros de más con otra operación.

En el segundo procedimiento, realizado durante el 2023, Gibson quiere aumentar otros 5 centímetros para llegar a medir 1.77. En esta ocasión invirtió 98 mil dólares (más de 430 millones de pesos).

“Después de la primera cirugía, me volví menos indeciso y menos preocupado por el resultado cuando hablaba con mujeres y ahora tengo novia. También comencé a usar pantalones cortos y tomar fotografías de cuerpo completo, algo que nunca solía hacer”, explicó al medio mencionado anteriormente.

Por ahora, él está en la recuperación del último procedimiento, pues los doctores utilizan unos clavos magnéticos que día a día aumentan un milímetro, con el fin de que el cuerpo llene este espacio poco a poco.