Hombre de 63 años salió con una joven de 20 años que conoció en Tinder y terminó robado

El hombre relató que se acuerda de haberse defendido de algunos golpes que le dieron las mujeres. Al día siguiente, uno de sus amigos fue a visitarlo ya que vio unas actividades extrañas en sus redes sociales, y se dio cuenta de lo ocurrido.

“Mi amigo desconfió y vino a ver si me pasaba algo. Cuando llegó me despertó, como pude le abrí la puerta y me desató. Ahí fue cuando llamó a la Policía”, contó Delgadillo al medio de comunicación.

El hombre se dio cuenta que tenía golpes en su cabeza y algunos cortes en sus manos. Además, le robaron 6.000 pesos argentinos (Aproximadamente 200.000 pesos colombianos), documentos, una Play Station 4, el celular y su Volkswagen Gol Trend gris, carro en el que las mujeres huyeron.

Este no es el único caso de estafas que se dan por personas que se conocen en aplicaciones de citas, ya se han denunciado varios casos con el paso del tiempo.