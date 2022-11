Hombre de 69 años pasó media vida preso por un crimen que no cometió

Las condenas a los criminales muchas veces no son del agrado de todas las personas e implicados, pues a pesar de las investigaciones de varios especialistas, los veredictos no son siempre los indicados y se han conocido casos en que personas inocentes terminan pagando una pena por algo que nunca hicieron.

Este hecho le sucedió a un hombre de 69 años, Maurice Hastings, que estuvo tras las rejas condenado por secuestro, violación y el asesinato de Roberta Wydermyer, hecho que aconteció el 1983 en Inglewood, California, Estados Unidos. De igual manera, el sujeto fue acusado de intento de homicidio a las personas que acompañaban a la víctima, durante la persecución en automóvil.

Durante el primer juicio que se llevó a cabo años después de ser encontrado el cuerpo de la víctima, los jurados se encontraron en desacuerdo con las pruebas entregadas en su contra; sin embargo, en el segundo juicio realizado en 1988 fue hallado culpable por los crímenes mencionados anteriormente.

A pesar de que Hastings se declaró inocente durante todo el juicio, las autoridades y funcionarios no le creyeron. Durante el año 2000 el hombre solicitó una prueba de ADN para determinar su inocencia, pero fue denegada.

Después de 31 años tras las rejas por un crimen que no había cometido, el ciudadano estadounidense decidió hacer una reclamación ante la Unidad de Integridad de las Condenas de la Fiscalía, entidad que aceptó su solicitud, y al realizar las pruebas se determinó que el semen que estaba en el cuerpo de Roberta Wydermyer no era el de él.

Posteriormente, se analizó el ADN del cuerpo de la víctima y se determinó que el verdadero culpable había sido capturado y condenado por secuestro a mano armada, sin embargo, este sujeto murió tras las rejas en el año 2020.

En una conferencia de prensa que dio Hastings al quedar en libertad comentó que durante los años que estuvo privado de la libertad rezó en repetidas ocasiones y le agradeció a Dios por darle la oportunidad de estar en libertad. “No estoy señalando a nadie. No me presento aquí como un hombre resentido. Solo quiero disfrutar de mi vida mientras me quede. Y solo quiero seguir adelante", explicó.

Asimismo, dio un mensaje a todas las personas que están en la cárcel y son inocente, “yo les diría que sigan luchando. Confíen en sus oraciones, confien en Dios. Confíen en las personas que los apoyan”, comentó el hombre de 69 años.