Hombre demandó un hospital tras presenciar la cesárea de su esposa: ¿Por qué?

En las últimas horas una particular demanda le ha dado la vuelta al mundo, pues un sujeto demandó al hospital donde su esposa dio a luz mediante una cesárea en 2018. Según el demandante, la experiencia le causó un trastorno "psicótico".

A pesar de que la intervención fue hace cinco años, Anil Koppula, explicó en su demanda que, tras haber visto la cirugía, esto ha causado la "ruptura de su matrimonio".

"El señor Koppula alega que lo alentaron o le permitieron observar el parto y que, al hacerlo, vio los órganos internos y la sangre de su esposa. El hospital incumplió el deber de diligencia que le debía y está obligado a pagarle una indemnización por daños y perjuicios", señaló el medio The New York Post.

En la demanda, Anil Koppula solicitó al Royal Women's Hospital, de Melbourne, una indemnización de 642 millones de dólares.

Según The New York Post, el Royal Women's Hospital aseguró que no incumplió el deber de diligencia. Además, afirmaron que Koppula no sufrió ninguna lesión real debido a la cesárea que presenció.