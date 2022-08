¿Logró salir del cine?

Después de una serie de intentos fallidos para salir del cinema, el joven mexicano decidió dormir en una de las sillas del sitio, para así esperar hasta que los funcionarios del teatro abrieran el sitio a la mañana siguiente.



Horas después Mikelss publicó otro video comentando que cuando despertó aún no habían llegado los trabajadores del teatro y que tiempo después un funcionario de limpieza fue quien le ayudó a salir del sitio.



"Gracias al señor de la limpieza. Me dijo: ‘¿Tú qué haces aquí, joven?’ y le dije ‘señor, no me lo va a creer’”, relató el mexicano.



Finalmente Mikelss Sánchez logró salir del cine y volver a su hogar.