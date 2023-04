Hombre ganó la lotería y por curiosa razón lo mantuvo en secreto de su familia y amigos

Esta es la historia de “Sr. Li”, un hombre chino que a diferencia de muchas personas cuando se ganó la ‘Lotería del bienestar', decidió mantener en secreto esta información y ocultársela a sus amigos y familiares.

“Sr. Li”, fue el ganador de 30 millones de dólares, es decir, más de 150 mil millones de pesos colombianos. El sujeto aseguró que prefirió guardar su premio en silencio parque, su esposa e hijos no se volvieran “perezosos”, cuando tuvieran que trabajar.

“No le dije a mi esposa e hijo por temor a que fueran demasiado complacientes y no trabajaran o trabajaran duro en el futuro”, afirmó el hombre a un medio internacional.

En la misma entrevista, el hombre contó como había hecho para poder ganarse la lotería, pes afirmó que compró aproximadamente 40 boletas e intento la serie 2, 15, 19, 26, 27, 29 y 2, una combinación con la que había jugado varios años.

“Considero comprar la lotería como un pasatiempo, y a mi familia no le importa. Además, no gasto mucho dinero en ello y la lotería me da un rayo de esperanza”, afirmó el hombre.

Una de las cosas más curiosas de esta historia es que el hombre llegó a recoger su premio disfrazado de un personaje animado de color amarillo, fotografía que después se hizo viral.

El sujeto aseguró que había donado unos 680.000 dólares para algunas obras de caridad en su comunidad.