Hombre que limpiaba parabrisas para costearse sus estudios, se graduó de médico

Seis años más tardes, estos dos hombres volvieron a tener contacto, y para eso, Hernández descubrió que César ya no era más el limpiaparabrisas que conoció en aquella ocasión, sino que ya se había convertido en médico graduado del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas.

Ante su repentino encuentro Cuate volvió a referirse a Caballero y mencionó en la misma red social “ya lo he visto en varias ocasiones y me da gusto, creo que a él también. Yo le decía no se raje, échele ganas, hasta que lo logró”.

Así mismo, El joven también publicó recientemente una fotografía en la que le observa con su bata y el certificado universitario.