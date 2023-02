Un hombre colombiano se ha viralizado en TikTok por cuenta de su curiosa y particular historia de amor con Natalia, una muñeca de trapo.

Con esta controvertida relación, el hombre decidió dejar la soltería e iniciar una familia, lo que le produce mucha felicidad y más porque se ha convertido rápidamente en viral en todas las redes sociales.

Lea además: Hincha argentino se tatuó código QR para entrar al estadio: ¿Le funcionó?

Y es que ha indicado que con esta familia de trapo que creó con Natalia, ha podido combatir su soledad y así poder realizar todas sus actividades diarias.

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, ha mencionado en alguna oportunidad.

Él espera poder conseguir una pareja real, pero de no hacerlo continuará con la familia que ha creado con su muñeca de trapo.

“Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, anotó.

Pero hace algunos días volvió a ser el centro de atención por cuenta de un video que publicó en su perfil de TikTok y en el cual asegura que Natalia está ‘embarazada’, por lo que su familia tendría un integrante más.

“Tu nueva familia, Sammy. Somos tus papás y los de uniforme tus hermanastros”, se lee en la publicación.

Luego de esto las reacciones y burlas no se han hecho esperar pues muchos califican esto como una locura. “Yo cuando mi soltería duré demasiado”, “En el futuro voy a ser yo” y “silencio ya empezó mi serie de terror psicológica favorita”, son algunos de los mensajes que recibe Cristian en su publicación que supera las 239.6 mil reproducciones.

De interés: Se grabó en el "trabajo más fácil del mundo", se viralizó y su jefe lo despidió