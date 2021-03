[Imágenes] Andrea Guzmán encendió las redes sociales con sus fotografías

“Buenas noches y que se cubran que hace frío. No anden así por la casa que se resfrían”, escribió la actriz que sigue enamorando a los colombianos como lo hizo desde la aparición en Padres e Hijos en 1995.

Cabe recordar que la actriz hace un tiempo confesó un duro cáncer que tuvo que vivir y que terminó por cambiarle la vida, justamente cuando estaba grabando un programa de televisión. “Fue un momento difícil. Durante las grabaciones me encontraron un nódulo. Realmente, yo ya lo tenía, pero un día viendo una escena, me vi una bola en el cuello, que se veía superfea. (...) Me hicieron una biopsia y a la semana llegaron los resultados; tenía células cancerígenas y el médico me dijo: ‘Te tienes que operar’”.

Finalmente, la actriz se sobrepuso a la enfermedad y pudo adaptarse de nuevo a la producción que, por el proceso de recuperación de su enfermedad, se vio detenida.