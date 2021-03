[Imágenes] ‘Mafe’ Romero, la presentadora que encendió las redes con su sesión de fotos

Aunque muchos recuerdan a la presentadora por haber estado conduciendo el programa de farándula del Canal RCN que salió al aire antes del confinamiento, también la tienen en el radar por una polémica relación en la que estuvo involucrada.

Se trata de un triángulo amoroso con Jery Sandoval, la actriz de ‘Los Reyes’, que en el pasado mes de septiembre contó en un programa de farándula que se había enterado de que su pareja la estaba engañando con otra mujer que presuntamente sería la presentadora.

Lea también: Andrea Valdiri envió contundente mensaje a Epa Colombia

Aunque Jery no dijo con sus palabras que había sido ‘Mafe’ Romero quien estaría saliendo al mismo tiempo con su novio, en el programa ‘Lo Sé Todo’ mostraron una fotografía de ‘Mafe’, por lo que todos afirmaron que ellas dos estarían en aquel entonces con el mismo novio.

“Cometí el error de subirlo a las redes, y ese personaje como que quería fama, y la otra muchacha también cayó en ese cuento, y ya la dejó también. Es el único hombre que he mostrado en redes sociales y me hizo eso; entonces, dije, no más, me parece una falta de respeto. (…) Ese hombre me llorará toda su vida”, fue la versión que dio Jery al programa.

Romero no se pronunció al respecto y actualmente ha demostrado que está nuevamente enamorada y en sus redes sociales lo ha demostrado.