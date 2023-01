Impactante video muestra como serpiente muerta se retuerce mientras asan su carne

El realizar asados es una costumbre muy colombiana que se da en cualquier parte del año, especialmente a finales, donde muchas familias se reúnen para compartir un tiempo agradable.

No obstante, para esto, se suelen escoger los mejores ingredientes tanto en acompañantes como en carnes para que este plato sea del agrado de todos los comensales. Por eso, es importante percatarse que sean carnes frescas y no estén en descomposición o que tengan comportamientos extraños.

Así como sucedió recientemente con un video que se ha hecho viral a través de la red social Facebook, en el que se muestra la organización de un pequeño asado pero con una carne muy inusual.

En las imágenes se logra apreciar como en un asador al carbón. Ponen tres pedazos de carne de serpiente, y alguno de ellos todavía se puede ver con su piel. Muchos lo relacionaron con una boa constrictor, que para algunos, su carne, no solo es saludable, sino también de un sabor demasiado exquisito.

Pero lo que más llamó la atención es que estos trozos grandes de carne, comienzan a tener movimiento, como si el reptil todavía siguiera con vida.

El primero de ellos fue la parte de la cola, donde se aprecia como se sigue moviendo como si estuviera incomodado por el calor que bota el carbón prendido, y el segundo, se logra apreciar como una de ellas se da vuelta sola.

Esto se da debido a que los cuerpos de las serpientes pueden seguir moviéndose momentos después por el mecanismo inquietante que tiene el sistema nervioso de estos animales que está programado para hacer ciertos movimientos sin que el cerebro envíe estas órdenes, lo que quiere decir que este estaría activado al momento en que se dio la cocción de la carne de serpiente.

Este particular hecho trajo la reacción de miles de internautas quienes no dejaron pasar la oportunidad para hacer comentarios de todo tipo, en especial, por el consumo de la carne de esta serpiente.