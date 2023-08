Indignante video: hombre mojó con agua helada a habitante de calle que se acostó frente a su casa

Por medio de redes sociales se han compartido diferentes hechos que son muy criticados por los internautas. Uno de estos se dio a conocer hace algunas horas después de que un hombre llenara un balde con agua con hielo y mojara a un habitante de calle que estaba durmiendo en su andén.

El hecho fue compartido por medio del Twitter de Primero Barranquilla, quien mostró el momento en el que el hombre pide, a quien sería su pareja, que grabara lo que estaba haciendo y lo publicara en redes sociales para generar "escarmiento" a aquellas personas que duermen en la calle.

En el video quedó registrado el momento en el que el hombre sale con el balde de agua fría y lanza el agua al habitante de calle que se despierta asustado y le pide que por favor no lo moje más. Sin embargo, el dueño de la casa sigue arrojándole agua.

A pesar de que la persona sin hogar ya le decía que se iba a ir, el sujeto seguía intimidándolo y gritándole que se fuera del frente de su casa.

Las redes sociales estallaron contra este hombre por haber tratado de manera despreciable a un habitante de calle que no tenía donde dormir con algunos comentarios como: "Darle los buenos días con un plato de comida era lo que tenía que hacer. Esas personas son ángeles aunque su apariencia no lo describa"; "tratar a otro ser humano de manera indigna y humillante no está para nada bien"; "Esto es horrible. ¿De verdad creen que esa sea la solución?", entre otros.