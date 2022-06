Influencer colombiana responde a chef que la hizo quedar como una aprovechada

De hecho, Edgar Núñez expuso su chat con Manuela Gutiérrez calificándolo como un nuevo caso de “gorrones internacionales”, por lo tanto la situación rápidamente desató una la polémica creció en redes sociales, pues la influencer colombiana quedó como una joven que perseguía una cena gratis a de un par de publicaciones.

Núñez llegó a indicar que la labor de los influencers es ayudar a las personas, sin buscar algo a cambio.

“Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora, sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mí solo me interesa ser el influencer de mis hijas”, indicó el cocinero mexicano.

A su turno, Manuela Gutiérrez usó sus redes para explicar que ella no hizo una solicitud de forma directa al chef, pues ella solo planteó una propuesta de manera formal al restaurante.

La influencer también explicó que los canjes publicitarios son una forma como ella trabaja en su rol de creadora de contenido y recalcó que en muchos casos las marcas son las que le contactan solicitando este tipo de servicio.

Le puede interesar: A Daniella Álvarez se le volvió a abrir la llaga del pie: Así tiene la herida

“Hay veces en los que también nosotros les escribimos y les decimos ‘me parece espectacular, ¿hacen canjes publicitarios?”, señaló Gutiérrez.

Finalmente, la influencer colombiana ofreció disculpas a chef Núñez indicando que nunca hubo una mala intención en su propuesta.

“Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad. Si yo ofendí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”, indicó la joven.