Influencer colombiano volvió a lanzar globo a la estratósfera y captó imágenes impresionantes

Faber Burgos Sarmiento, se ha identificado por ser un ingeniero e influencer colombiano que se hizo famoso por sus diferentes videos científicos a través de todas las plataformas digitales. No obstante, con anterioridad hubo un video que llamó la atención de sus seguidores, luego de que en una caja de icopor ingresara una cámara y con un globo inflado con helio, lo lograra subir hasta la estratósfera.

Ahora bien, Burgos quiso repetir la hazaña, y esta vez para poder hacerlo, uso unas baterías, un avión de papel, sensores temperatura, y la foto de un perro llamado Apolo, quien fue el representante de los animales en esta ocasión, haciendo referencia que la primera vez que lo logró, acompañó el icopor con una imagen de su familia.

El video que tiene una duración de 22 minutos, capta unas imágenes realmente muy impresionantes, ya que el globo antes de sobre pasar a la atmósfera del planeta tierra, según lo explica el ingeniero, se capta lo que es el Ritacuba, que es una de las cimas más altas que tiene el país, y que se encuentra ubicada en la Sierra Nevada del Cocuy.

El joven que logró superar el Récord Guinness al globo meteorológico con más reproducciones en Facebook, mostró en el pequeño clic, como se ve el planeta tierra a sus alrededores, luego de superar una serie de inconvenientes climatológicos.

Una vez el artefacto estaba en inmediaciones del universo, el influencer dejó un gran mensaje a todos sus fans “A esta altura no se oyen nuestras diferencias, no hay egos, no se oyen nuestros conflictos, ni hay indiferencia, no se oyen balas ni menos nuestros problemas, solamente hay silencio”, mencionó.

Este hombre dijo que pasó varios apuros una vez el globo hizo su descenso, ya que cayó en una zona muy apartada de donde había sido su lanzamiento.

Finalmente, Burgos enfatizó que “Este probablemente sea el globo más grande que se haya lanzado hasta ahora en el país. Este gigante de 2.000 gramos, según cálculos, ascendió hasta los 35.000 kilómetros de altura. Este es un logro de todos ustedes, amigos”, mostrando otro éxito más a sus experimentos.