Lina Tejeiro ha dado de qué hablar en los últimos días por la relación que tuvo con el paisa, Andrés Felipe Rivera Galeano, más conocido como Andy Rivera. Recientemente confirmó la actriz que estuvo hasta marzo de este año con el famoso cantante, por lo cual, le puso fin a esta relación.



Ahora bien, luego de dejar atrás este capítulo, ahora se le estaría relacionando con otro hombre, el influencer Juan Duque, que también es cantante.

Le puede interesar: Lina Tejeiro respondió a quienes criticaron video que publicó para hablar de Andy Rivera



Duque dejó la pena a un lado para conquistar a la colombiana. En una de sus canciones le habría escrito unas pequeñas palabras a Lina.



"Me enteré que estás solita, una así de chimba es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar. Estoy loco por ti, lo digo, hablo mucho de ti conmigo. Tú eres mi 11 24/7. No importa el pasado, te quiero en presente, si vas a estar un poco en mi mente, por lo menos ponte un poco indecente”.



Por su parte, una cuenta de famosos publicó una serie de comentarios que se hicieron entre los artistas. Allí se ve como Lina le comentó con unos fueguitos a una publicación de él.



A lo que Juan le pregunta “¿Cómo le va señora?” y ese mismo día la villavicense le dijo que ella no estaba casada y que se encontraba muy bien.

Lea también: Lina Tejeiro se disfrazó para preguntarle a la gente que piensan de ella ¿Qué le dijeron?



Luego de este intercambio de mensajes en un ‘post’ de Instagram, Lina publicó una historia con la canción de este hombre.



Por lo cual, varios de los seguidores de ella pidieron para que esto sea verdad ya que “se merece un amor bonito”.