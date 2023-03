La inseguridad es una problemática que aqueja a muchas ciudades y países de Latinoamérica. No importa el lugar, la delincuencia está al acecho para robar a ciudadanos que se ganan su sustento honestamente y sin hacerle daño a nadie.

Este fin de semana se viralizó el caso de una reconocida influencer, que tiene más de 3 millones de seguidores en TikTok, que fue víctima de robo en su vivienda.

La joven reveló la aterradora situación a través de un video en redes sociales en el cual rompió en llanto y dio detalles del robo a su vivienda.

El caso

Kami Franco y El Moneda, dos influencers argentinos publicaron un video en el que contó que ladrones ingresaron a su hogar y se llevaron ropa y dinero.

Un grupo de ladrones forzaron la puerta y saquearon la casa de la reconocida influencer. Los delincuentes actuaron cuando no había nadie en la casa.

Según la tiktoker, revolvieron todo en busca de dinero y otros objetos de valor. "Me entraron a chorear. Todo nos chorearon. No sé qué vamos a hacer, amor. Teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno, de nuestra hija, de nuestra familia. No lo puedo creer”, dijo Kam.

Entre las cosas que les robaron estaba el dinero que habían ahorrado junto a su pareja, El Moneda, con el que querían comprar un terreno y construir una casa para la familia que forman junto con su pequeña hija Roma.

