Yeferson Cossio es un popular ‘influencer’ en las redes sociales por el contenido que publica, en el que se destaca por hacer bromas pesadas y presumir varias excentricidades.

Asimismo, lo que hace que su cuenta de Instagram ya sume más de 3 millones de seguidores son retos poco comunes que hacen que sea distinguido entre el gran mundo de los influencers colombianos.

Fue así como hace unos días, en dicha red social, Yeferson tenía en expectativa a los internautas al anunciar que había hecho una apuesta con su cuñado, que consistía en que si él llegaba a 3 millones de seguidores en Instagram, "tendría que operarse los senos".

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, se imaginan llegar a viejo y contar: 'ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes'. No estoy preocupado”, escribió en una publicación en el pasado mes de febrero.