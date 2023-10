Influenciadora revela las respuestas por las que le habrían negado la visa: Que no le pase

Brenda Cepeda es una generadora de contenido que tenía la esperanza de visitar Estados Unidos durante sus vacaciones, sin embargo, se encontró con un amargo tropiezo cuando su solicitud de visa fue rechazada. La razón, según Cepeda, se debió a tres respuestas que dio durante su entrevista con el cónsul estadounidense en la Embajada de Estados Unidos.

Brenda Cepeda compartió en TikTok la frustrante experiencia que enfrentó. En su video, reveló que las tres respuestas que brindó en la Embajada fueron determinantes para que le negaran la visa.

"Me negaron la visa a Estados Unidos por responder que ganaba 600 mil pesos argentinos, estar soltera y no tener hijos. Al parecer, ser una mujer independiente es un problema para Estados Unidos", indicó Cepeda al principio de su video.

A pesar de que Cepeda afirmó tener todos los documentos en regla y ahorros suficientes para su viaje planificado a varias ciudades de Estados Unidos, la negativa de la visa se mantuvo.

"Me quedaré con las ganas de conocer Miami, Los Ángeles y Las Vegas, pero a ellos no les interesa si tienes ahorros. Puedo demostrar que de este país (Argentina) no me sacan ni con orden de allanamiento, y pues voy a volver a intentarlo en tres años", concluyó Cepeda.

La historia de Brenda Cepeda arroja luz sobre los desafíos que algunos solicitantes de visa pueden enfrentar al tratar de ingresar a Estados Unidos, a pesar de contar con los recursos y la documentación adecuada.

Su experiencia plantea preguntas sobre el proceso de selección de visas y los criterios utilizados por las autoridades consulares en dichas decisiones.