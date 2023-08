Insólita relación: Gemelas tienen el mismo novio y quieren quedar embarazadas al mismo tiempo

Debido a esto, se han creído tan iguales que las DeCinque, además de vestirse igual, tienen la misma personalidad, temperamento y hasta adivinan qué va a decir la otra cada vez que hablan, por lo que suelen hacerlo al unísono. Asimismo, tienen la costumbre de pesar su comida antes de sentarse para asegurarse que ambas coman lo mismo y en las mismas cantidades en pro de que sus sistemas digestivos se sincronicen.

Según medios internacionales, las gemelas han pasado por el quirófano 14 veces y se han sometido a cirugías estéticas al tiempo, pues ambas están obligadas a seguir siendo idénticas y cualquier cambio que se haga una, debe hacérselo la otra.

De hecho, se pudo conocer que, Anna debía quitarse un diente por una grave infección, pero tenía miedo de hacerlo, pues no quería dejar ser igual a su hermana. "Siento un dolor insoportable, pero no me quiero quitar el diente, porque no quiero dejar de ser idéntica a mi hermana. No sé qué pasaría con nosotras si eso ocurriera", pero Lucy decidió mandarse sacar la misma muela para tener la misma cantidad de piezas dentales que su gemela.

Los detalles obsesivos de la las hermanas siguen aumentando. En la misma línea de querer ser igualiticas, optaron por tener una relación amorosa con el mismo hombre con el propósito de estar unidas siempre y en todo sentido. Es por eso que, desde 2012, Ben Byrne, un mecánico, tiene dos novias.

"Compartir un novio significa que podemos estar juntas para siempre y no sentir celos de ninguna forma. Porque si Ben besa a Anna, luego me besará a mí inmediatamente", contaron.

