A través de redes sociales es común que las personas compartan aspectos de su vida esperando que sus seguidores los aconsejes o les ayuden a resolver dichas situaciones y en muchas ocasiones estos suelen ser problemas de menor importancia.

Sin embargo, en las últimas horas un hombre dio a conocer a través de la plataforma Reddit un dilema que lo tiene entre la espada y la pared, puesto que se trata del último deseo de su esposa que tiene un enfermedad terminal.

El sujeto cuenta que su mujer le pidió que la dejara tener relaciones sexuales con su expareja, ya que antes de partir de este mundo quiere disfrutar de un encuentro con el que ella considera su mejor experiencia en la cama.

Por su puesto esto es un hecho insólito, puesto que la mujer tuvo la valentía que confesarle su deseo a la persona con la que lleva compartiendo 10 años de matrimonio.

“Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones con un ex. Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos desea eso, básicamente, ella piensa que su amante físicamente más compatible y satisfactorio era él. Ella me dio todo un monólogo sobre cómo relacionarse a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el relacionarse conmigo, pero fue horrible llegar a ese punto”, afirmó el protagonista de esta lamentable historia.

Por su parte, escribió en la publicación que se encuentra devastado debido a que entiende que su amada está moribunda, pero el aceptar su petición le golpea fuertemente en el ego y no sabe si logrará superar esa infidelidad.

“Negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla tener relaciones con otro hombre que ella siente que es mejor. Honestamente, me siento muy enfadado y traicionado porque ella me pida esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí, porque ella se está muriendo", siguió contando.

Finalmente, los internautas le brindaron su apoyo y le dieron varios puntos de vista para que lograra tomar la decisión correcta y la que menos lo fuera afectar.