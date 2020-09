Isabella Santodomingo y su reacción al ver a Yina Calderón antes de Protagonistas 2013

Isabella Santodomingo se convirtió en una de las villanas favoritas de la televisión colombiana tras su paso por grandes producciones como ‘Perro Amor’ y ‘Eternamente Manuela’. Su experiencia y talento actoral la llevaron a convertirse en una de las jurados de diferentes temporadas de Protagonistas de Nuestra Tele.

La artista es recordada por su forma directa y frentera de hacer las críticas y devoluciones en las pruebas de talento de los participantes, donde destacaba lo positivo y arremetía contra lo negativo. Su carácter y opinión ganaron popularidad entre el público durante varios años.

Sin embargo, uno de los momentos más recordados de Santodomingo en el programa fue cuando ingresó a la Casa Estudio en 2013 para darles unas palabras a los concursantes sobre el desaseo y descuido personal en el que estaban. La actriz se refirió a la suciedad y desorden en el que vivían los jóvenes ante los ojos de los colombianos.

En este espacio, Isabella se refirió a la presentación personal de Yina Calderón y le dijo que parecía un chigüiro atropellado al verla despeinada, sin arreglar y con una imagen muy dejada. Este comentario llamó la atención y se volvió tema de conversación.

Recientemente, durante una entrevista online con Analia Michelengeli, la artista colombiana habló de este icónico momento de la temporada y de lo que significó esta experiencia en su vida, pues desde siempre fue fanática de los realities.

En la conversación, Isabella respaldó lo que dijo aquella vez e insistió en que la exconcursante sí se veía mal arreglada en ese entonces, pues no se cuidaba el pelo y no estaba atenta de lo que proyectaba en el formato. La artista indicó que su mayor preocupación siempre fue que los protagonistas cuidaran su imagen y dieran su mejor versión ante la gente que los apoyaba.

Analia le preguntó a la celebridad si había visto la metamorfosis de Calderón tras siete años de grabarse el programa y si reconocía los cambios físicos que se realizó. Santodomingo indicó que no la seguía, pero que tuvo la oportunidad de ver unas imágenes hace poco.

“La vi hace poquito en algo, no sé si tienes por ahí algo para mostrarme, pero vi que se había hecho una cantidad de cirugías, y no entiendo mucho por qué. Yina bien arreglada era cute, tenía que adelgazarse un poquito, hacer ejercicio, no sé, pero se fue para el otro lado”, aseguró Isabella sobre la ocasión en la que pudo ver el cambio físico de la exprotagonista.

Santodomingo indicó que una vez vio la foto de Yina, no supo de quién se trataba y tampoco logró reconocerla por culpa de las modificaciones en su rostro y estilo. La actriz recordó un problema que tenía la participante en la mordida, pero enfatizó en que no había necesidad de modificarse tanto para encajar en el estilo de artistas que están en los medios.

La presentadora del formato ‘Alfombra Roja’ le pidió a la celebridad que cerrara los ojos para hacer un ejercicio y poder conocer con exactitud a la nueva Yina Calderón. Michelengeli le mostró una imagen 2020 de la joven e Isabella no pudo esconder el asombro que le generó verla.

“¿Qué? Es Yina Calderón con más filtro que una cafetera, perdón, pero muéstramela bien. En esa foto se ve espectacular, la cosa es que eso tiene filtro. Se arregló los dientes, se pintó el pelo de colores”, expresó la actriz.

Sin embargo, el interés de Santodomingo se enfocó en saber qué había pasado con la vida profesional de la joven y si había continuado en el camino de la actuación, más allá de realizarse esta transformación. La colombiana destacó lo “bonita” que se veía Yina, pero le interesaba saber si esta etapa la había iniciado puliéndose en su carrera.

Analia le contó sobre las ‘putifiestas’ y el manejo de grandes cantidades de espectadores en estos Instagram Live, donde también participan sus familiares y amigos reconocidos en redes sociales. Ante esta información, la artista señaló algunas cualidades de la exprotagonista y el evidente talento que tenía.

“Ella era un personaje increíble, como persona es única, genuina. Había mucha gente que estaba a favor, en contra, algo vimos en ella que no vimos en muchas personas. Y bueno, si está haciendo lo suyo, lo propio, aplausos para Yina por seguir su carrera a pesar de que de pronto no le han dado la oportunidad en otros medios como hubiera sido lo ideal", agregó.

Isabella Santodomingo aseguró que para ella ser influencer es un trabajo bien remunerado, pero debe ser un oficio de calidad en cuestión al contenido que se brinda al público.