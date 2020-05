Iván Calderón está molesto porque usan sus canciones en redes 'como si nada'

Iván Calderón encendió las redes sociales al compartir una publicación del cantante Wilfran Castillo donde asegura que no está de acuerdo con esos artistas que están haciendo de las suyas en medio de la cuarentena y no están pagando los derechos de los autores de las canciones.

Rápidamente, los internautas relacionaron el mensaje con una indirecta para los artistas populares Jessi Uribe y Paola Jara, ya que han realizado varios conciertos virtuales. Además, están promocionado su nuevo tour virtual llamado ‘La Conquista’, que se realizará este 20 de junio.

Iván es el exnovio de la artista popular y el compositor de varios de sus éxitos, entre ellos, el sencillo ‘Como si nada’, que canta en compañía de su nuevo novio.

“Los que quieren hacer conciertos en vivo, usar nuestras canciones, ganar dinero con ellas y que Sayco no les cobre, imagino que tal vez piensan que los compositores y artistas de este y otros países vivimos en una nube, que no pagamos facturas, que no pagamos impuestos, escuelas, peajes, que no tenemos gente a cargo o que tampoco nos da hambre”, añadió.

Y, por último, expresó: “Si no quieren pagar por el uso de algo que no les pertenece, no lo usen o dedíquense a otra cosa, pero no salgan a decir que Sayco les quiere robar”.

Lo seguidores del Calderón le mostraron su apoyo ante la publicación.

“¡Así es! Lo que no está bien es que Sayco no haga el reparto adecuado y correspondiente a los compositores”, “De acuerdo el compositor depende de sus obras”, “Claro, casi todas las canciones que canta Paola son del compositor Iván calderón. Él está en todo su derecho de reclamar”, fueron algunos de los mensajes que recibió.